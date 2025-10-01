Remodela IMSS Nuevo León áreas de residencias médicas

Con el objetivo de brindar condiciones dignas, el IMSS de Nuevo León remodeló un total de 20 unidades médicas pertenecientes a los tres niveles de atención

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León lleva a cabo trabajos de remodelación en las áreas de residencias médicas de 20 unidades médicas pertenecientes a los tres niveles de atención.

Esto con el objetivo de brindar condiciones dignas y adecuadas para la formación de profesionales de la salud.

Gracias a estas acciones, más de 9 mil 200 estudiantes se verán beneficiados: 2 mil 150 médicos residentes que cursan alguna especialidad y 7 mil 055 alumnos de pregrado, adiestramientos o participantes de diversos cursos impartidos en las instalaciones del Seguro Social.

Los trabajos incluyen la rehabilitación de aulas, auditorios, oficinas de educación, bibliotecas, sistemas de proyección audiovisual, áreas de descanso, baños, pisos y muros, además de la renovación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

El proyecto abarca nueve Unidades de Medicina Familiar (UMF), seis Hospitales Generales de Zona (HGZ), cuatro Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y la Escuela de Enfermería. En la UMAE Hospital de Especialidades No. 25, que concentra a más de 800 residentes, se intervienen 26 áreas distribuidas en distintos pisos, además de acondicionarse la mitad del sexto piso para uso exclusivo de residencias médicas.

Con esta inversión en infraestructura educativa, el IMSS refrenda su compromiso con la formación de nuevas generaciones de médicos y especialistas, al ofrecer espacios modernos y funcionales que fortalecen los procesos académicos y promueven el bienestar de los futuros profesionales de la salud.