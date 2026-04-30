Remiten al DIF a una adolescente por amenazas en escuela

La Fiscalía confirmó que una adolescente de 13 años fue puesta a disposición de la autoridad por el delito de amenazas en un plantel educativo

Las amenazas registradas en planteles educativos de Nuevo León continúan bajo investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia, que reiteró que estos hechos no deben considerarse simples bromas debido al impacto y riesgo que generan en la comunidad escolar.

El fiscal General del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que en tres escuelas fueron localizadas armas blancas en poder de algunos alumnos y que además se han activado al menos 18 intervenciones preventivas derivadas de reportes en distintos planteles.

“Hemos estado en vigilancia de las escuelas, se encontraron en tres escuelas algunos alumnos que traían arma blanca, pero la labor es preventiva”, señaló.

En torno a uno de los casos más recientes, el vicefiscal de Control y Desarrollo de la Procuración de Justicia, Alejandro Carlín Balboa, confirmó que una adolescente de 13 años fue puesta a disposición de la autoridad por el delito de amenazas.

“Hay un delito que puede ser correspondiente. Se puso a disposición a una adolescente de 13 años, como lo mencionaba el fiscal, por el delito de amenazas”, explicó.

El funcionario precisó que, conforme a lo establecido en la legislación aplicable para menores de edad, la joven fue canalizada posteriormente al DIF para recibir atención especializada.

“Fue remitida al DIF Capullos. En el proceso sólo es el delito de amenazas que nos refieres, sin embargo hay que darle oportunidad a esa carpeta de seguimiento si es necesario judicializarla en su momento”, agregó.

Carlín Balboa subrayó que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece medidas no privativas de libertad para personas de esa edad, por lo que se privilegian acciones de atención, seguimiento y acompañamiento institucional.

Por su parte, Flores Saldívar reiteró que ninguna amenaza puede minimizarse.

“No creo que sea broma, es un evento que tenemos que investigar”, puntualizó.

La Fiscalía exhortó a madres y padres de familia a mantenerse atentos al comportamiento de sus hijos, reforzar la comunicación y reportar cualquier situación de riesgo dentro o fuera de las escuelas.