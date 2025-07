Relatan vecinos cómo fue el ataque a menores en Guadalupe

“Los mismos vecinos nos empezaron a decir que habían balaceado la casa de enseguida y que estaban los niños jugando en el videojuego y que les habían disparado y que el papá no supe si estaba vendiendo paletas o no, pero estaba con el señor que vende los tacos y que de inmediato echaron a los niños al carro y se los llevaron al hospital.

“Los habían pasado al materno, que estaban estables, pero la verdad no sabemos ni porqué o como, que fue lo que paso en realidad, no sabemos si venían por el señor o por otra persona, no sabemos”