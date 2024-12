Reitera Samuel llamado a destrabar Presupuesto y Fiscalía

Frente a la polarización política, el gobernador Samuel García hizo un nuevo llamado a destrabar el Presupuesto estatal 2025 y problemas añejos, como el de la Fiscalía de Justicia y el de los juicios políticos en su contra.

En el cierre de los trabajos de la comisión organizadora de la Conmemoración de los 200 años de Nuevo León como estado libre y soberano, el mandatario estatal dijo que según la última información que le compartió la Secretaría de Economía, en este 2024 fuimos el estado que más riqueza generó en todo México, liderazgo que se suma al primer lugar en todo: generación de fuentes de empleo, generación de nuevas empresas, innovación, captación de inversión extranjera, crecimiento y formalidad.

García Sepúlveda aclaró que como parte del sueño regio, podemos ser mejores si se resuelven problemas pendientes, entre ellos el del Presupuesto estatal, toda vez que no se aprobó para el 2023, ni para el 2024, y que está trabado para el 2025.

"Podríamos ser todavía mejores si corregimos algunos temas o si resolvemos algunos problemas añejos, entre ellos por ejemplo el político, y esto me anima a volver a insistirle a todos los actores que si llegamos y todos los días empezamos a trabajar pensando en Nuevo León, no va a haber problema político que esté por encima de nuestra gente", sostuvo.

"Si llegamos todos los días pensando en Nuevo León, sale un Presupuesto, se arregla el tema de la Fiscalía, no va a haber juicios políticos, no va a haber pleitos por partidos, no va a haber tiempo perdido", afirmó.

El mandatario reconoció el papel que le corresponde a su administración y a la gestión pública para comenzar los siguientes 200 años.

"Quien debe poner el ejemplo es el gobierno, quienes deben poner la altura de miras son su gobernador, sus diputados, sus jueces, su gabinete y por eso le pido a todo el sector gobierno que se pongan las pilas y pensemos con mucha altura en cómo llegar a los grandes acuerdos para los siguientes, no 3, para los siguientes 200 años que se van a empezar a escribir el día de hoy", expresó.

El mandatario pidió a la Iniciativa Privada y a las universidades públicas y privadas ser mediadoras.

"Que nos apoyen, que abracen este esfuerzo, que sean mediadores y que logremos ir por otros 200 años igual de exitosos por venir", planteó.

