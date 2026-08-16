Reinicia demolición de `Julio Cepeda´, en Gonzalitos

El icónico establecimiento cerró sus puertas de forma definitiva con un gran remate de mercancía tras prestar servicio por casi 50 años.

Ya se reanudó la demolición de la sucursal Gonzalitos de la Juguetería "Julio Cepeda”, en Monterrey.

Los trabajos del derrumbe de esta emblemática sucursal, ubicada en la avenida Gonzalitos y la calle Zapotlán, fueron suspendidos el pasado 3 de julio por la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno estatal.

Aparentemente, la interrupción de las obras de demolición fue por desacuerdos en el manejo de los residuos.

Pero ya los trabajos para echar abajo la construcción se reactivaron, y en el punto se observan trabajadores y máquinas retroexcavadoras.

El pasado 30 de abril, precisamente en el Día del Niño, la sucursal Gonzalitos cerró sus puertas definitivamente, tras el anuncio hecho desde el año pasado.

El cierre de esa sucursal también fue excepcional: con una fiesta y un macro-remate de los juguetes, como bicicletas, carritos, patines y muñecas, y asistieron cientos de niños y sus padres a darle la "despedida" .

La marca "Julio Cepeda", conocida como "El Paraíso del Juguete", surgió en el año 1952, es decir, hace 74 años.

A la fecha, mantiene abiertas en el país cerca de 60 sucursales; y de ellas, 15 están en Nuevo León.

El edificio de la sucursal Gonzalitos tenía cerca de 50 años y ahora una buena parte está reducida a escombros.

La decisión de cerrar ese punto de venta fue del dueño, don Julio Cepeda, acorde a los nuevos tiempos en los que predomina la venta de juguetes en línea.

En el sitio donde estaba esa sucursal, desarrolladores construirán un edificio de departamentos y comercios.

Se prevé que haya una conexión con el complejo comercial que se ubica enfrente.