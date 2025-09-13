Reinauguran Biblioteca Central y abren lactario

Durante su intervención, Samuel García resaltó la importancia de darle un área dedicada a la primera infancia, pues es vital acercarlos pronto a la cultura

El gobernador Samuel García y su esposa, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, reinauguraron la Biblioteca Central “Fray Servando Teresa de Mier” y adentro instalaron un lactario.

Ya con la remodelación de la Biblioteca, ubicada en la Macroplaza, las instalaciones se enfocan en espacios de primera infancia: para bebés de 0 a 3 años y otro espacio para niños de 3 a 12 años.

La Biblioteca tiene área de Multimedia, un Auditorio, Sala de Grabación y Lectura Juvenil, el Acervo General y cafetería, entre otros espacios.

"Nuevo León confía que la mejor apuesta que podemos tener es a nuestros niños, sobre todo a los bebés, que es la época más moldeable y en la que como esponjas agarran todo", dijo el gobernador.

"Esta biblioteca se renovó completamente para que haya un espacio completo de primera infancia", explicó.



El secretario de Educación, Juan Paura, destacó no solo el acervo de 30 mil ejemplares, sino que, gracias a la tecnología, se podrá interactuar a través de la tercera dimensión y utilizar el podcast.



"Una biblioteca es el equivalente a un gran viaje que se realiza, pero el pasaporte para realizar ese viaje son los libros, entonces para poder llegar y disfrutar de ese viaje, que es lo que implica la biblioteca, se requiere de un pasaporte, pero lo más importante es que no tiene caducidad", expuso.

En tanto, la titular de Amar a Nuevo León resaltó los beneficios de los lactarios, ya que son espacios dignos en los que las mamás pueden alimentar a sus hijos sin dejar su trabajo.

Rodríguez Cantú dijo que este es el lactario número 116 en todo el Estado.

Destacó la función de ese espacio que, en privado, permite a las mujeres extraer la leche materna, amamantar y alimentar a sus bebés.

"Se debe seguir legislando a nivel local y a nivel nacional para que todas las mujeres en México puedan encontrar esa sinergia entre la maternidad, trabajar y tener una vida plena junto con nuestros hijos. Hoy matamos dos pájaros de un tiro: poder tener estos espacios tan enriquecedores para nuestros niños y poder también tener estos espacios tan enriquecedores para las mamás”, afirmó.

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, resaltó la importancia de estos lactarios climatizados y seguros.

"Cuenta con un refrigerador donde las mamás que trabajan en esta área pueden venir, extraerse la leche, resguardarla en el refrigerador o congelador y al final de la jornada laboral llevársela a sus hijas e hijos", detalló.