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Reinaugura Andrés Mijes unidad de rehabilitación

Por: Olivia Martínez

29 Mayo 2026, 13:24

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La Unidad de Rehabilitación Básica San Genaro brindará atención integral a 200 pacientes con autismo y rehabilitación física a más de 5 mil personas al mes

Reinaugura Andrés Mijes unidad de rehabilitación

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, reinauguró este viernes la Unidad de Rehabilitación Básica San Genaro, con lo que se multiplicará la atención a los pacientes.

Esto es un "respiro” para familiares de pacientes con enfermedades neurológicas y con discapacidad, ya que la atención es de primera y gratuita.

Se podrá brindar atención integral a 200 pacientes con autismo y se ofrecerá rehabilitación física a más de 5 mil personas al mes, duplicando la capacidad de atención que  se ofrecía antes de la remodelación.

El presidente municipal explicó que Escobedo vuelve a marcar el rumbo al convertirse en el único municipio de Nuevo León que ofrece atención multidisciplinaria, integral y accesible de rehabilitación en un solo lugar.

Este Centro se ubica sobre la avenida Acueducto.

También se impulsan programas de inclusión social, laboral y educativa, y se otorga apoyo permanente para padres de familia y cuidadores.

El edi aclaró que la reinauguración representa mucho más que una obra física, ya que demuestra que un gobierno no sólo debe construir calles o atraer inversiones, sino también mantenerse cerca de quienes más necesitan apoyo, abrir oportunidades y devolver esperanza a las familias.

“Aquí no estamos inaugurando paredes. Aquí estamos ampliando oportunidades. Estamos ampliando la posibilidad de que una niña o un niño con autismo reciba atención más rápida, que una persona con discapacidad recupere movilidad, que una familia encuentre acompañamiento, orientación y esperanza cuando más necesita rehabilitación”, afirmó.

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La inversión en esta ampliación y modernización es de casi 10 millones de pesos.

Así, la atención al autismo pasará de 2 a 4 terapeutas especializados, fortaleciendo significativamente la capacidad de atención mensual.

En tanto, la rehabilitación física crecerá de 300 a 400 pacientes atendidos, pasando de 2 mil 800 a cerca de 5 mil servicios mensuales.

La terapia acuática multiplicará cuatro veces su capacidad de atención.

Junto con las terapias multidisciplinarias, las consultas especializadas y la cámara sensorial, ahora se podrán ofrecer hasta 10 mil sesiones terapéuticas cada mes.

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