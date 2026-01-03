Reina incertidumbre por paridad sobre el tema peso-dólar

Desde octubre del 2020 a octubre del 2022 el dólar se estabilizó en alrededor de 20 pesos, luego empezó a perder valor y rompió la barrera de 18 pesos

El investigador y catedrático de la Facultad de Economía de la UANL, Daniel Flores Curiel, destacó la situación del Peso frente al dólar, pero reconoció que hay incertidumbre porque se desconoce cuál será el tipo de cambio promedio del dólar entre enero y junio de este 2026, cuando se revise el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

El economista recordó que de octubre del 2020 a octubre del 2022 el dólar se estabilizó en alrededor de 20 pesos, luego empezó a perder valor y rompió la barrera de 18 pesos en mayo del 2023, así duró un año, y tras los comicios empezó a subir, llegando a cerrar por encima de los 20 pesos.

A inicios del 2025, el dólar estaba en 20.6 pesos y cerró ese año en 17.96.

"Lo que representa una apreciación de 11 por ciento aproximadamente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que otras monedas como el Euro, también se apreciaron con relación al dólar y de hecho lo hicieron aproximadamente en la misma proporción que el Peso, de tal suerte que la paridad Peso y Euro se mantiene prácticamente

igual", explicó.

Hay una realidad.

"El dólar se ha debilitado este año con relación a otras monedas como el Euro y el Peso. Un tema que es fundamental y que puede afectar no solo al tipo de cambio, sino también en general a la economía mexicana, es la revisión del tratado comercial", aseguró.

A más tardar, en julio de este año se sabrá si el acuerdo se extiende por 16 años o se sujeta a revisiones anuales.

"Así que uno puede esperar que se mantenga esa incertidumbre y que pueda el Peso o el tipo de cambio empezar a moverse alrededor de esas fechas. Hasta el momento, el trato que ha recibido México ha sido favorable porque ha sufrido aranceles más bajos que los que otros países han sufrido y eso ha hecho que la economía se mantenga dinámica, especialmente, si bien no toda la economía, sí el sector exportador", expuso.

Pero prevalecerá la incertidumbre.

"No es claro si el tipo de cambio se moverá hacia los niveles de equilibrio de 20 o se mantendrá fluctuando entre 18 y 20 pesos, la media de los pronósticos está entre 19.12, actualmente para cerrar el año 2026 y el pronóstico mínimo lo pone en 17.10 y el máximo en 20.30", aseveró.

El año 2026 apenas comienza.