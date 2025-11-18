Rehabilitarán puente en San Pedro; cerrarán carril por 3 semanas

Las obras en el puente de Lázaro Cárdenas a Gómez Morín requerirán cerrar por completo, por lo que automovilistas deberán usar rutas alternas.

El municipio de San Pedro anunció la implementación de un cierre vehicular en el carril inferior del paso a desnivel de la Avenida Lázaro Cárdenas, en el sentido de oriente a poniente, a la altura de su incorporación con la Avenida Gómez Morín.

La medida obedece a trabajos de rehabilitación y mantenimiento de las vigas del puente ubicado en la zona, buscando garantizar la seguridad y óptimas condiciones de la infraestructura vial.

Los trabajos se extenderán por al menos tres semanas, periodo en el que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas realizará las labores correspondientes.

Como vía alterna para los automovilistas se recomienda utilizar el retorno sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de Río Tamuín, para posteriormente incorporarse a Vasconcelos hasta Gómez Morín.

La administración municipal agradeció de antemano la comprensión de los ciudadanos y usuarios de esta vía, y reiteró su compromiso con mantener una infraestructura vial segura y de calidad para todas las familias sampetrinas.

Se exhorta a los conductores a tomar precauciones, respetar los señalamientos y considerar los tiempos de traslado durante el periodo de las obras.