Rehabilitará Monterrey fachadas de complejos habitacionales

El programa ya ha sido implementado anteriormente en sectores como Barrio Antiguo y las colonias Burócratas Municipales y Sierra Ventana

El municipio de Monterrey informó que puso en marcha la segunda etapa del programa Transformando Monterrey para complejos habitacionales, con el que rehabilitará 352 departamentos distribuidos en 22 edificios del Desarrollo Urbano Reforma (DUR), en beneficio de más de mil habitantes.

El alcalde Adrián de la Garza, acompañado por la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, dio el banderazo de inicio a los trabajos de mejoramiento urbano y recorrió la brigada integral de servicios instalada en el sector.

Durante el arranque del programa, el edil destacó que la cercanía con los ciudadanos ha permitido atender las necesidades del Desarrollo Urbano Reforma, una zona que, dijo, permaneció desatendida durante años.

“Los que estamos aquí parados al frente no tenemos más que tres trabajos: el primero es escucharlos; el segundo es hacer los programas y la planeación para que realmente se dé, porque a veces hay gobiernos que piensan que se van a dar las cosas solas y no se dan, hay que trabajar mucho, hay que hacer una planeación, ser profesionales del servicio público y; tercero, resolver”, indicó De la Garza.

Como parte de esta segunda etapa, el municipio realizará la pintura de fachadas en 352 departamentos de 22 edificios.

El programa ya ha sido implementado anteriormente en sectores como Barrio Antiguo y las colonias Burócratas Municipales y Sierra Ventana.

La brigada integral también acercó servicios gratuitos a los vecinos, así como actividades recreativas para las familias.