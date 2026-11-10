Rehabilitan vitapista del Parque Lincoln con $4.2 millones

El alcalde señaló que el Presupuesto Participativo permite proponer obras para sus colonias y que los recursos públicos se destinen a atender sus necesidades

Con una inversión de $4.2 millones de pesos, el municipio de Monterrey inició la rehabilitación de la vitapista del Parque Lincoln, en la zona norte de la Ciudad, como parte de los proyectos del Presupuesto Participativo.

El alcalde Adrián de la Garza supervisó el arranque de los trabajos, acompañado por el secretario de Participación Ciudadana, Rafael Ramos, y el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda.

La intervención contempla la renovación de mil 100 metros cuadrados de superficie y 550 metros lineales de pista, con el objetivo de mejorar las condiciones de este espacio utilizado por familias y deportistas del sector.

De acuerdo con Nazario Pineda, los trabajos incluyen la demolición de la vitapista existente y la construcción de una nueva, además de la instalación de mil 120 metros lineales de cordones.

También se realizarán labores de pintura, reparación de un registro sanitario y adecuaciones en conexiones y andadores que presentan daños o desniveles.

La obra tendrá un tiempo estimado de ejecución de dos meses.

¿Qué trabajos contempla la rehabilitación del Parque Lincoln?

Durante la supervisión, De la Garza destacó que el proyecto responde a las necesidades planteadas por los habitantes mediante los mecanismos de participación ciudadana, con los que se busca definir las prioridades de inversión municipal.

“Esto es muy importante, que hay una gran participación, que tengamos espacios públicos dignos, que los estemos constantemente rehabilitando, pero sobre todo, lo más importante es que ustedes nos digan, con lo que ustedes nos den el rumbo, que nos den la brújula, qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan, no que nosotros tomemos las decisiones”, expresó el edil.

El alcalde señaló que el Presupuesto Participativo permite a los ciudadanos proponer y elegir obras para sus colonias, a fin de que los recursos públicos se destinen a atender sus necesidades.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas pidió a los usuarios del parque tener paciencia durante el desarrollo de los trabajos, debido a que la vitapista es un espacio de uso frecuente para las familias.

Autoridades supervisan el inicio de la obra

En el arranque también estuvieron presentes Wendy Cordero, jefa de gabinete; Nancy Villarreal, directora de Participación Ciudadana, y habitantes de la colonia Residencial Abraham Lincoln.