Rehabilitan tubería para mejorar suministro de agua en Hidalgo

Tras casi 10 años de problemas de presión, concluyó la renovación de 320 metros de tubería y amplía otros 210 metros de conducción

Tras casi una década de problemas de baja presión y dificultades de abastecimiento, Agua y Drenaje de Monterrey concluyó la rehabilitación de 320 metros de tubería en la colonia Miguel Hidalgo, en el municipio de Hidalgo, para mejorar el suministro de agua potable a las familias del sector.

Como parte de las acciones para fortalecer el servicio, el organismo también mantiene trabajos de ampliación de 210 metros de línea de conducción en la colonia Benito Juárez, con el propósito de mejorar el abastecimiento en las zonas altas, donde persisten dificultades para recibir el recurso.

El director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, supervisó las obras durante un recorrido por ambas colonias, acompañado de la alcaldesa Adriana Margarita Garza y la diputada local Melisa Peña Villagómez.

En la colonia Miguel Hidalgo, los trabajos se enfocaron en rehabilitar la infraestructura hidráulica para atender los problemas de presión y suministro que durante cerca de 10 años afectaron principalmente a las viviendas ubicadas en las partes altas.

“Tenemos una cobertura del 99.6 por ciento, pero la instrucción del Gobernador es seguir avanzando y hacer todos los esfuerzos necesarios para que el agua llegue a más comunidades de Nuevo León”, señaló Ortegón Williamson.

El funcionario destacó que, pese a la cobertura estatal de agua potable del 99.6 por ciento, Agua y Drenaje mantiene acciones para atender a las comunidades que todavía enfrentan dificultades de abastecimiento.

Recordó que recientemente también se realizaron trabajos para mejorar el suministro en los ejidos La Providencia, en Pesquería, y Las Palomas, en Mier y Noriega.

Con estas intervenciones, el organismo busca fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar las condiciones del servicio en sectores que durante años han presentado problemas para recibir agua potable.