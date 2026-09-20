Rehabilitan sistema de agua en ejido de Mier y Noriega

Las obras corresponden al Sistema Panales-Las Palomas, infraestructura mediante la cual se conduce agua hasta esta comunidad

El sistema de abastecimiento de agua del Ejido Las Palomas fue rehabilitado y fortalecido con trabajos realizados por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, intervención que fue supervisada por el Gobernador Samuel García durante una gira por la zona sur de Nuevo León.

Las obras corresponden al Sistema Panales-Las Palomas, infraestructura mediante la cual se conduce agua hasta esta comunidad.

Durante su visita, recordó que hace 10 años, cuando se desempeñaba como diputado local, conoció las necesidades de los habitantes de esta comunidad y asumió el compromiso de buscar una solución al problema de abastecimiento.

“Desde hace 10 años me tocó conocer este ejido, yo era diputado en el Congreso del Estado y hace 10 años, un grupo de ciudadanos, una señora en especial, me dijo: no llega el agua y estamos batallando muchísimo con las escuelas’”.

El Gobernador señaló que posteriormente, como diputado y como Senador, buscó apoyar a los habitantes de la comunidad, aunque reconoció que las acciones realizadas en ese periodo representaban soluciones temporales.

“Y le dije: yo soy diputado, no soy tesorero y el sueldo de este mes lo voy a donar en pipas. Y el alcalde, 10 años después, seguimos con problemas de escuelas, de salud y de agua y como Senador doné el sueldo y vimos la manera de apoyar, pero eran curitas. Ya en la campaña a Gobernador, hace cinco años, aquí anduvimos, hay muchas broncas, pero una era la principal, el agua”.

García destacó que durante su administración se trabajó con Agua y Drenaje para atender de fondo el problema y mejorar la infraestructura necesaria para llevar el líquido hasta esta comunidad del sur del estado.

“Nos pusimos a jalar con Agua y Drenaje y hoy terminamos ya el tanque. Todo el ducto se está rehaciendo o limpiando completamente por dentro, se había llenado de sarro, y hoy les puedo decir y garantizar que ya vamos a tener agua para siempre en el Ejido Las Palomas”.

El Gobernador agregó que las acciones continuarán para ampliar y fortalecer el abastecimiento hacia las comunidades más alejadas de esta región.

“A partir de hoy arrancan cuatro estaciones más para que también el proceso de agua potable llegue a la comunidad más alejada del Sur de Nuevo León”.

Una vez atendida la problemática del agua, García señaló que el siguiente reto será avanzar con la infraestructura de drenaje en Mier y Noriega.

“Ahora el reto es el drenaje y ya nos comprometimos, ya arreglamos el agua y ya a partir de hoy vamos a empezar este sistema de drenaje en todo Mier y Noriega”.

Rehabilitan tubería y estaciones de rebombeo

Como parte de los trabajos en el Sistema Panales-Las Palomas, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey recorrió aproximadamente 12 kilómetros de conducción y realizó 45 sondeos para detectar los puntos que requerían atención.

El objetivo fue mejorar el flujo de agua hacia los tanques de almacenamiento, explicó el Director del organismo, Eduardo Ortegón Williamson.

Las labores incluyeron la limpieza de la línea, la rehabilitación de mil metros de tubería entre Panales 1 y Panales 2 y adecuaciones en las cuatro estaciones de rebombeo.

De acuerdo con Ortegón Williamson, estas acciones permiten fortalecer la operación del sistema y su capacidad para conducir agua hacia la comunidad.

“Lo que hicimos fue redistribuir, cambiar las zonas de presión, sectorizar, meter válvulas y, sobre todo, romper la presión con válvulas reguladas de presión, para asegurarnos de que la presión sea lo más uniforme posible y la distribución de agua sea lo más justa”, explicó Ortegón Williamson.

El funcionario también señaló que la intervención incluyó la renovación de un kilómetro de tubería y la incorporación de tecnología para monitorear el funcionamiento del sistema.

“Renovamos un kilómetro de tubería, les metimos tecnología. Mier y Noriega, el Ejido Las Palomas, va a ser de los pocos puntos en Nuevo León donde vamos a ver en tiempo real los niveles de los tanques y tomar las acciones pertinentes".

Automatizarán estaciones de rebombeo

Los trabajos tendrán una siguiente etapa enfocada en la modernización de la operación del sistema, informó el Director de Agua y Drenaje.

Esta fase contempla la automatización de las cuatro estaciones de rebombeo, con el objetivo de facilitar su operación y monitoreo.

La comunidad de Las Palomas (Lajillas) registró 865 habitantes en el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.