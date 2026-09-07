Rehabilitan rampas del Centro Regiomontano de Educación Especial

La Secretaría de Servicios Públicos mejoró banquetas y rampas de las instalaciones tras la petición de familias usuarias.

Personas con discapacidad y sus familias tendrán mejores condiciones para ingresar al Centro Regiomontano de Educación Especial, luego de que fueron rehabilitadas las banquetas y rampas de acceso.

Los trabajos fueron realizados por la Secretaría de Servicios Públicos, a petición de una de las familias que diariamente acuden al CREE A.C.

Durante un recorrido por el lugar, la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, conoció de primera mano las necesidades de quienes utilizan las instalaciones.

La visita también permitió que madres, padres y personas cuidadoras expusieran las dificultades que enfrentan en su día a día.

Oyervides señaló que la petición surgió directamente de una familia usuaria del centro.

“Horacio se acercó con nosotros, lo cual se lo agradezco muchísimo porque, para mí, esa confianza que depositó en nosotros es una gran responsabilidad, pero lo hacemos con todo el corazón y trabajando en equipo, que es lo importante.”

Además, se presentó el Sistema para el Desarrollo de la Autonomía y Vida Independiente, con el que buscan que las personas con discapacidad cuenten con más herramientas para desenvolverse de manera independiente.