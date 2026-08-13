Rehabilitan primaria en Mitras Norte previo al regreso a clases

Por: Jared Villarreal 11 Agosto 2026, 23:11 Compartir

Durante la jornada se realizaron trabajos de limpieza, deshierbe, pintura y mantenimiento para mejorar las condiciones del plantel

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A unos días del inicio del ciclo escolar, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, encabezaron una jornada de rehabilitación en la Escuela Primaria Prof. Anastacio A. Treviño, ubicada en la colonia Mitras Norte, en Monterrey. Durante la jornada se realizaron trabajos de limpieza, deshierbe, pintura y mantenimiento para mejorar las condiciones del plantel y que los estudiantes puedan regresar a clases en espacios dignos y seguros. Samuel García participó directamente en las labores, incluso tomando una cuchara con mezcla de cemento para realizar trabajos de resane en una de las paredes de la escuela. “El mejoramiento de los planteles no se limita a la infraestructura, también contempla condiciones de seguridad para proteger el patrimonio educativo.” Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los trabajos que se realizan en distintos planteles de Nuevo León para dejarlos en mejores condiciones antes del regreso a clases.