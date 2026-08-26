Rehabilitan más de 700 escuelas de NL previo al regreso a clases

Flores Serna señaló que durante el periodo de octubre de 2021 a diciembre de 2025 fueron rehabilitadas 2 mil 169 escuelas en la entidad

A una semana del regreso a clases, el Gobierno de Nuevo León mantiene trabajos de rehabilitación y mantenimiento en planteles educativos para que las y los estudiantes vuelvan a las aulas en mejores condiciones el próximo 31 de agosto.

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, destacó la implementación del “Programa de Verano de Rehabilitación de Escuelas”, mediante el cual se realizan trabajos en instalaciones eléctricas, drenaje, sanitarios, bebederos, bancas, banquetas y rampas, además de labores de limpieza y deshierbe.

Rehabilitan más de 2 mil escuelas desde 2021

Flores Serna señaló que durante el periodo de octubre de 2021 a diciembre de 2025 fueron rehabilitadas 2 mil 169 escuelas en la entidad.

A esta cifra se suman 701 planteles intervenidos durante el primer semestre de 2026, mientras que actualmente se realizan trabajos en otros 110 centros educativos.

“Las escuelas son mucho más que los lugares donde nuestros niños y jóvenes toman clases. Son espacios donde aprenden, hacen amigos, descubren lo que les gusta y empiezan a construir el futuro que quieren para ellos”, expresó.

Trabajos continuarán durante el semestre

El funcionario estatal afirmó que las acciones continuarán durante el semestre con el objetivo de mejorar las condiciones de los planteles y contribuir a que niñas, niños y jóvenes cuenten con espacios adecuados para desarrollar sus actividades académicas.