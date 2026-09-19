Regularía Monterrey scooters con reglas similares a motocicletas

El municipio presentará una reforma al reglamento de tránsito en 15 días y se prevé que regulación quede lista antes de fin de año

El municipio de Monterrey prevé establecer para los scooters, principalmente particulares, una regulación similar a la que actualmente aplica a las motocicletas que incluye obligaciones como uso de casco, placas, seguro de responsabilidad civil y licencia.

Además, tanto para los privados como los que rentan empresas concesionarias, determinará le edad reglamentaria de uso, velocidades y estacionamientos.

El tema fue analizado este viernes durante una sesión de trabajo en el Cabildo de Monterrey en la que se dijo que dentro de 15 días se presentará una propuesta de reforma al reglamento de tránsito para someterla a consulta pública y que la idea es que todo esto se apruebe antes de que termine el año.

En la reunión participaron funcionarios del área de Movilidad, regidores y el Secretario del Ayuntamiento, César Garza Villarreal, quienes revisaron distintas propuestas para regular el uso de estos vehículos de micromovilidad.

“El Horizonte que queda muy claro es que la micromovilidad particular, la que se realiza por parte de personas que compran su propio vehículo, va a tener que caer en la regulación similar a la utilización de una motocicleta, es decir, obligar la utilización de casco, de placas, de seguro, de responsabilidad civil y de licencia”, indicó.

Garza Villarreal afirmó que los patines eléctricos dejaron de ser sólo recreativos pues hoy cumplen un servicio de movilidad “de último kilómetro o milla”, a grado que al mes, las empresas concesionarias registran 120,000 desplazamientos.

“Este servicio de scooters es muy útil como servicio de movilidad de último kilómetro. ¿Qué quiere decir? La gente que se mueve en el Metro, la gente que se mueve en transporte público, pero que no lo deja en el lugar exacto al que se quiere movilizar, que trabajan en estos lugares en el centro, en oficinas públicas, utilizan el scooter para completar el último kilómetro, última milla al llegar a su destino.

“Entonces, no hay que ser superficiales al analizar esto y pensar como si fuera un vehículo de paseo, no es un vehículo de paseo, cumple un propósito de movilidad, no es recreativo”, indicó.

Garza Villarreal explicó que actualmente existen dos tipos de scooters en la ciudad: los que operan bajo permisos municipales en zonas específicas y los particulares, adquiridos directamente por los usuarios, para los cuales existe un vacío reglamentario.

“En ambos casos hay áreas de oportunidad para mejorar su operación y reglamentar su utilización para que sea más seguro para los usuarios y para el resto de las personas que compartimos la vialidad incluyendo peatones y conductores de otros vehículos.

“Hemos venido construyendo, por indicaciones del alcalde, este tema desde hace meses, el día de hoy avanzamos mucho y la agenda se planteó para que en un término de 15 días, a partir del día de hoy, presentemos ya un proyecto de iniciativa que recoja todas las inquietudes que aquí se han vertido y que avance para que en un lapso breve podamos ya presentar una modificación al Reglamento de Tránsito que sea sujeto a consulta pública y que sea un documento ya muy estudiado para evitar generar confusión en la opinión pública cuando las ideas están muy claras”, señaló.

El funcionario indicó que la intención del Ayuntamiento es que la nueva regulación pueda estar vigente antes de que concluya el año, aunque reconoció que el proceso dependerá de la discusión y aprobación colegiada de la reforma.

“Y seguramente vamos a utilizar la herramienta de restringir avenidas de alta velocidad, avenidas primarias que tienen mucho parque vehicular, mucho tráfico vehicular, para que la utilización de este tipo de vehículos sea sólo por avenidas secundarias, donde no se ponga en riesgo la vida de quienes utilicen esta micromovilidad o vehículos de micromovilidad”, manifestó.

Garza aclaró que la eventual regulación contemplaría tanto a los scooters particulares como a los que operan bajo permiso municipal, aunque con disposiciones distintas debido al nivel de control que existe sobre cada modalidad.

“Nosotros tendríamos que ver por regular ambos supuestos, aunque son diferentes, en uno tenemos el control de la velocidad, del tipo de vehículo, del sistema de freno y de las reglas de utilización, incluso del seguro de responsabilidad civil”,

El funcionario señaló que uno de los principales puntos a resolver son los scooters particulares, debido a que actualmente no existe control municipal sobre las condiciones del vehículo, sus conductores o la responsabilidad civil asociada a su utilización.

La discusión también incluyó la utilidad de los scooters que funcionan bajo permiso municipal, particularmente en el Centro de Monterrey, Distrito Tec y La Purísima.

“En el otro, en el particular, actualmente hay un vacío, ni tenemos control del vehículo, ni tenemos control del conductor, ni tenemos control de las condiciones de legalidad y de responsabilidad civil con las que operan”, afirmó.

NINGÚN MUNICIPIO LO HA REGLAMENTADO

Con la iniciativa, Monterrey busca convertirse en el primer municipio metropolitano de Nuevo León en establecer un marco específico para regular la micromovilidad, de acuerdo con lo señalado por Garza Villarreal.

“El gran reto que tenemos es regular la utilización de estos scooters en el resto de la ciudad, porque no hay una reglamentación y ningún municipio metropolitano tiene esta reglamentación.”

“Tenemos que ser pioneros, generar la primera reglamentación que seguramente servirá para que otros municipios lo hagan también y empecemos a regular la micromovilidad”, indicó.