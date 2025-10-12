Regular emociones para sanar nuestra vida; Claves para ser feliz

El doctor Javier Gutiérrez nos comparte una técnica para gestionar lo que sentimos ante situaciones negativas de la vida cotidiana

De acuerdo con el doctor Javier Gutiérrez Ornelas, la "regulación de emociones" es la capacidad de saber "estar" con nuestras emociones sin perder el equilibrio interior ante situaciones desagradables para no generar daños "a nosotros o a quien nos rodean".

El especialista mencionó que la regulación emocional es una habilidad aprendida, debido a que la naturaleza de las personas es reaccionar de tres maneras: el dejarnos llevar, el evadir los problemas con vicios o adicciones o la represión emocional.

Se propone que cuando llegue una emoción al cuerpo, se pueda dar una regulación interior para evitar diversos conflictos. Lo cual se puede llevar a cabo en cuatro pasos:

Llevar la atención a la emoción Aceptar que vivimos esa opción Anclaje (enfocarse en la respiración) Atestiguar el paso de la emoción

El objetivo de esta técnica es que en el momento que se viva una emoción, se pueda gestionar de manera adecuada para evitar que repercuta en nuestro estado físico.

De acuerdo con el especialista, el reprimir emociones puede repercutir directamente en la salud.

"Hoy en día está demostrado que la represión emocional puede generar muchas enfermedades. Por ejemplo, la represión de la ira puede generar daños cardiovasculares. La represión de la tristeza puede generar depresión. La represión del miedo puede generar ansiedad" explicó el doctor.

Afirmó que el somatizar puede generar daños crónicos como hipertensión, diábetes e infartos, por lo que sugiere el llevar a cabo esta técnica para mejorar la calidad de vida.