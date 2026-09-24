Regula San Pedro uso de scooters con cambios al reglamento

El municipio aprobó hacer cambios en el Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial para regular este medio de transporte mediante una consulta pública

Ante la evidente falta de control que hay en el uso de scooters en la ciudad, el municipio de San Pedro aprobó hacer cambios en el Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial para regular este medio de transporte.

Por unanimidad, el Cabildo avaló que durante 15 días se someta a Consulta Pública el ordenamiento para que apliquen las nuevas reglas.

“No queremos llamarle controlar scooter porque la micromovilidad va más allá de ponerle lineamientos a scooter”, precisó Gilda Guajardo, Secretaria del Ayuntamiento.

“Estuvimos trabajando para responder a esta demanda ciudadana, a ofrecerles al ciudadano reglas claras y ofrecerles a nuestros cuerpos policiacos y a nuestros funcionarios reglas para trabajar y cómo actuar en incidentes o en eventos que implican vehículos de micromovilidad”.

¿Qué cambios plantea San Pedro para los scooters?

Dentro de las modificaciones que se plantean está limitar la velocidad a 20 kilómetros por hora y a 12 kilómetros por hora en banquetas de uso compartido.

El proyecto también establece que el casco será opcional para mayores de 18 años y que el scooter deberá ser registrado en la Dirección de Movilidad.

Los monopatines deberán tener faros delanteros y luces rojas en la parte trasera, además de un distintivo que dará la Dirección de Movilidad.

Los conductores solo deberán circular por el carril derecho hacia la dirección establecida en la calle.

Abren consulta pública para definir nuevas reglas

“Estamos aprobando someter a consulta pública estas modificaciones que pretendemos hacer, esto significa que nosotros estamos aperturados a la opinión de la ciudadanía”, señaló el sindico José Manuel Guajardo.

El nuevo reglamento prohíbe que el usuario conduzca alcoholizado; que en un mismo vehículo vayan dos o más personas; utilicen celulares, radios, audífonos o cualquier tipo de dispositivo; circulen en sentido contrario o entre carriles; y que se sujeten de otro vehículo para avanzar.

Los 15 días de Consulta Pública iniciarán cuando ésta sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Plantean un reglamento metropolitano de micromovilidad

“Sería bueno después considerar a los municipios, a nuestros vecinos, que ya tengan este tipo de movilidad, de micromovilidad, unamos esfuerzos para poder lograr un reglamento metropolitano de micromovilidad porque yo creo que para que realmente funcione tiene que ser algo más allá de lo municipal”, sugirió la regidora Erika Monter.

El 15 de septiembre El Horizonte exhibió que el uso de scooter en Monterrey, Guadalupe y San Pedro opera prácticamente bajo la “Ley de la Selva”, porque el usuario no respeta los límites de velocidad, viaja sin casco y lo hace en sentido contrario.

Se somete a Consulta Pública el uso de Scooter