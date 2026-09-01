Regreso a clases en NL: un millón de alumnos y miles de emociones

Tras varias semanas de vacaciones, estudiantes de educación básica volvieron a las aulas de Nuevo León para iniciar el ciclo escolar 2026-2027

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Como cada regreso a clases, la mañana estuvo marcada por las prisas. Mochilas por acomodar, lonches por preparar, uniformes que buscar a última hora y cabellos que peinar antes de salir de casa.

Después de varias semanas de vacaciones, la rutina volvió a imponerse en miles de hogares de Nuevo León.

Este lunes, más de un millón de estudiantes de educación básica regresaron a las aulas en el Estado para comenzar el ciclo escolar 2026-2027.

En la Escuela Secundaria No. 50 José Vasconcelos, ubicada en la colonia Primavera, en Monterrey, los pasillos, salones y patios recuperaron desde temprano el bullicio que los caracteriza durante el ciclo escolar.

Para quienes ya conocen la secundaria, el regreso significó reencontrarse con espacios familiares y, sobre todo, con amigos, compañeros y maestros después del periodo vacacional. Para los estudiantes de nuevo ingreso, en cambio, la primera jornada tuvo otro significado: descubrir por primera vez los salones, los patios y los pasillos que durante los próximos años formarán parte de su vida cotidiana.

La escena se repitió en distintos planteles de la zona metropolitana, donde padres de familia acompañaron a sus hijos durante las primeras horas de esta nueva etapa escolar.

Poco antes de las 9:00 horas, en el Jardín de Niños José Guadalupe Posada, en la colonia Burócratas Municipales, al sur de Monterrey, los alumnos de preescolar comenzaron a llegar para iniciar sus actividades.

Los padres de familia fueron invitados a ingresar al plantel y presenciar parte de la jornada, una medida especial por tratarse del primer día de clases. Entre despedidas, abrazos y algunas dudas propias del regreso, los pequeños comenzaron a familiarizarse nuevamente, o por primera vez, con las aulas.

El retorno también se trasladó a las calles. Los municipios de Monterrey, San Pedro Garza García y Guadalupe desplegaron operativos viales en los alrededores de las escuelas para agilizar el tránsito y reducir los congestionamientos provocados por el incremento de vehículos durante las horas de entrada y salida.

Así comenzó el ciclo escolar 2026-2027: entre carreras de última hora, uniformes recién estrenados, mochilas cargadas y el reencuentro con una rutina que, después de las vacaciones, vuelve a marcar el ritmo de millones de familias.