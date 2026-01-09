Regresan pequeños a clases en Nuevo León...y el tráfico también

Con el regreso a las aulas también regresó el tráfico en principales avenidas de la Metrópoli, así como en las calles aledañas a los planteles.

Los alumnos de educación básica en Nuevo León regresaron a clases este jueves, antes que el resto de la República.

En la secundaria 50, en Monterrey, los pequeños comenzaron a llegar desde las 6:30 de la mañana.

El Sol todavía no salía cuando los primeros estudiantes ya esperaban el timbre en la explanada principal.

“Yo nada más quería regresar para ver a mis amigos, pero si te soy sincero no tenía muchas ganas de volver a estudiar”, compartió un joven de tercer grado.

Y es que muchos se acostumbraron a dormirse y despertarse tarde durante las vacaciones, y regresar a la rutina fue complicado.

“A las 2:00 de la mañana me estaba durmiendo por andar jugando videojuegos con uno amigos con los que ya casi no jugaba, y ahorita ya no me quería levantar”, platicó otro pequeño de segundo año.

A diferencia de Nuevo León, el resto del país iniciará las activaciones estudiantiles hasta el próximo lunes 12 de enero.