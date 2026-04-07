Regresan de vacaciones por Semana Santa a Monterrey

Aunque el cansancio del viaje era evidente en algunos, la mayoría coincidió en estar listos para volver a sus responsabilidades después de un merecido descanso.

Tras concluir los días santos, la Central de Autobuses de Monterrey registró una importante afluencia de personas que regresaban a la ciudad luego de disfrutar del periodo vacacional.

¿Quiénes regresaron a Monterrey tras las vacaciones?

Con maletas en mano, familias, estudiantes y trabajadores arribaron a la terminal para retomar sus actividades cotidianas, luego de unos días de descanso fuera de la ciudad.

“Vengo de Matamoros, ya de regreso para la rutina que mañana empieza todo”.

¿Cómo enfrentan el regreso a la rutina?

Aunque el cansancio del viaje era evidente en algunos, la mayoría coincidió en estar listos para volver a sus responsabilidades.

“Ya estoy lista para mañana empezar con todo, escuela, trabajo. No hay más”.

¿Qué refleja la actividad en la central?

De esta forma, poco a poco, la central de autobuses retomó su ritmo habitual, marcando el cierre del periodo vacacional de Semana Santa.