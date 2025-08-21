Regresan celular robado a Don Daniel en la colonia Topo Chico

Una mujer, cuya identidad permanece desconocida, llegó hasta la puerta de la casa del músico para entregarle el dispositivo móvil.

El celular que le fue arrebatado a Don Daniel Rendón, de 82 años, mientras esperaba el inicio de la misa en la parroquia San José de la Montaña, regresó a su hogar la noche de ayer, más de un día después del robo que quedó grabado en cámaras de videovigilancia de la parroquia.

Presuntamente, la mujer se habría trasladado al municipio de Apodaca para recuperarlo, posiblemente tras contactar a la novia del ladrón o incluso al propio joven que cometió el delito.

Entre vecinos circula la versión de que esta mujer sería habitante de la misma colonia Topo Chico, donde varios reconocieron al presunto ladrón luego de que se viralizada el video del hecho. Incluso recordaron que fue la pareja del joven quien publicó el teléfono en venta en un grupo de facebook de compra y venta local, ofreciéndolo a 900 pesos.

La Policía de Monterrey acudió al domicilio para ofrecer apoyo y levantar información con miras a proceder legalmente. Sin embargo, no se ha confirmado si Don Daniel decidió interponer una denuncia.

El celular, aunque devuelto, le fue entregado sin chip, lo que mantiene limitado el medio con el que el músico era contactado para trabajar.