Regresan 'bisontitos' a Campamento de Físico-Matemáticas

El programa abarca del 13 al 24 de julio y está diseñado para niños de 6 a 14 años, divididos en grupos pequeños por edades y madurez

La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) de la Universidad Autónoma de Nuevo León abre sus puertas a una nueva edición de su emblemático campamento de verano infantil "Bisontitos 2026".

Con este espacio que une el aprendizaje científico con la recreación deportiva, vuelve una tradición de más de 25 años.

El programa abarca del 13 al 24 de julio y está diseñado para niños de 6 a 14 años, divididos en grupos pequeños por edades y madurez.

El coordinador de Deportes de la FCFM, Alejandro Villalobos, explicó que este campamento es para que los niños conozcan, de forma recreativa, la ciencia, la computación y las matemáticas.

El horario es de las 9:00 a las 13:00 horas, con clases que equilibran la mente y el cuerpo, con deportes, tecnología y ciencias.

Los pequeños aprenderán programación básica y se introducirán al mundo de la inteligencia artificial, además de que explorarán la edición multimedia de fotografía y video.

En materia de ciencias, crearán experimentos.

"Todos son profesionales, los maestros de los diferentes deportes o de las clases de ciencias y de computación son entrenadores de nuestros niños.

Algunos son maestros en escuelas primarias o secundarias y tienen experiencia tallereando con menores de edad”, dijo Villalobos.

La actividad deportiva fomenta el liderazgo y el trabajo en equipo a través de disciplinas como el futbol, el tenis y las artes marciales.

Antiguos alumnos del campamento hoy son parte de la Facultad, lo que demuestra el impacto positivo de este curso.

Habrá un paseo educativo en el Museo de Ciencias de la Universidad y observación solar dirigida, se instalará un planetario móvil y se organizará un rally acuático.

Esta aventura de verano es la oportunidad perfecta para que los niños descubran su vocación científica de manera divertida.

Las instalaciones de la facultad están listas para recibir a los bisontitos, la próxima generación de científicos y deportistas universitarios.