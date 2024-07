Regresa San Pedro al primer lugar en percepción de seguridad

El ayuntamiento de San Pedro obtuvo una buena calificación por los sampetrinos en percepción de seguridad y en capacidad para resolver problemas importantes en la ciudad, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).



Pues en el mismo análisis realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realizado durante marzo arrojó que la sensación de inseguridad era de 27.1% de los ciudadanos mayores de 18 años en dicho municipio.



Mientras que la nueva encuesta señaló que un mes después esta sensación de inseguridad disminuyó más de la mitad hasta llegar a los 11.7% de sampetrinos que se sienten inseguros en San Pedro.



También el 58.4% de la población evaluada en el municipio dijo que la administración actual al frente del ayuntamiento era efectivo para resolver problemas más importantes para el área urbana.



La ciudad considerada el municipio más rico en todo Latinoamérica había ostentado el primer lugar en la ENSU varios años consecutivos, hasta la reciente administración a cargo del alcalde, Miguel Treviño, donde la percepción de seguridad cayó hasta el 12vo lugar a nivel nacional.



El ayuntamiento sampetrino informó que recuperó el primer lugar no solo en percepción de seguridad, sino que también su cuerpo policiaco, fue contemplado en el primer lugar de seguridad, confiabilidad y efectividad.



La encuesta actual muestra una mejora considerable, pues en 2023 San Pedro alcanzó el 13.2 % de su población con sensación de inseguridad, sin embargo, el declive que lo llevó a perder los primeros lugares en seguridad comenzó en el tercer trimestre de ese año.



Dentro del mismo rubro el ayuntamiento de Guadalupe dio un resultado contrario pues 53.7 % de los guadalupenses no se sienten seguros en su municipio, siendo el unicó de lso siete municipios de Nuevo León conteplados en la ENSU que registro un incremento en este tema.



Fueron 4.5 puntos porcentuales los que incrementó dicha ciudad en este dato recavado por el INEGI, siendo que en marzo Guadalupe tan solo el 49.2% de su poblacion dijo no sentirse seguros.



Lo que colocó a San Pedro con 11.7% como el municipio metropolitano con menor percepción de inseguridad, seguido de San Nicolás con 28.5%, en tercer lugar, Apodaca con 38.4%, luego Santa Catarina con 50.4%, en quinto lugar, Escobedo con 52%, en sexto Guadalupe con 53.7% y al final Monterrey con 69.8 por ciento.

