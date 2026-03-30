Regresa oso Tadeo a zona serrana de Nuevo León

Previo a la liberación del oso, se le realizaron estudios médicos para confirmar que su estado de salud era el óptimo para dejarlo libre

Luego de ocho meses de recuperación, el oso ‘Tadeo’ fue liberado en la zona serrana de Nuevo León, para que pueda reincorporarse a la vida silvestre.

Participan autoridades y especialistas en el operativo

Los operativos fueron encabezados por el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores con la participación de personal del Bioparque Estrella, la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL, Parques y Vida Silvestre, al igual que la Secretaría de Medio Ambiente.

“Después de encontrarlo en un estado muy crítico, hoy pudimos regresarlo a su hábitat. Lo que se logra cuando hay coordinación y compromiso es precisamente esto: una segunda oportunidad de vida. Gracias a Arturo Islas por ser parte de esta historia y a Glen Villarreal por estar al pendiente”, dijo Miguel Flores.

Evaluación médica previa a su liberación

Previo a la liberación del oso, se le realizaron estudios médicos para confirmar que su estado de salud era el óptimo para dejarlo libre; además, se aplicaron estímulos auditivos para inducir su regreso al entorno natural y reforzar su instinto de mantenerse alejado de los humanos.