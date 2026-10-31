Regresa Mictlán a Escobedo con dos noches de tradición y cultura

Las actividades arrancarán este 1 y 2 de noviembre a las 6:00 de la tarde en la Plaza Principal con concursos de catrinas y altares de muertos.

El municipio de Escobedo trae de regreso el evento Mictlán con dos noches llenas de color, cultura y tradición, dedicado a honrar a quienes partieron de este mundo a través de las tradiciones mexicanas del Día de Muertos.

La celebración se llevará a cabo este domingo 1 y lunes 2 de noviembre, a partir de las 6:00 de la tarde, en la Plaza Principal de Escobedo, ubicada en la calle Miguel Hidalgo #111, en la cabecera municipal.

Durante ambas noches, las familias podrán disfrutar de diversas actividades, entre las que destacan los concursos de catrines y catrinas, concurso de altares de muertos, espectáculos musicales, verbena popular y muchas sorpresas más.

Por lo que se invita a las familias escobedenses a ser parte de esta experiencia, asistir con sus seres queridos, pintar sus rostros, elaborar sus propios altares y disfrutar de las actividades que darán vida al Mictlán.