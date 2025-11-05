Regresa Luztopía a Fundidora con 'Expreso Polo Norte'

El festival, que conjuga arte, tecnología y entretenimiento, ha consolidado su posición como un referente nacional en turismo familiar y sostenible

Los organizadores del festival de luces navideñas Luztopía 2025, en su octava edición consecutiva, invitó a la ciudadanía a partir de 19 de noviembre a disfrutar de la magia del “Expreso Polo Norte” de regreso a su tradicional ubicación del Parque Fundidora.

La Secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal, encabezó la presentación y destacó la relevancia del evento como un catalizador del desarrollo estatal.

Martínez subrayó que Luztopía es un reflejo de la creatividad y el espíritu de comunidad que distinguen a la entidad, y enfatizó su contribución al fortalecimiento de la oferta turística, la generación de una significativa derrama económica local y la creación de experiencias de alto valor para residentes y visitantes.

“Luztopía simboliza el talento, la unión y la capacidad de nuestro estado para crear experiencias que inspiran. Cada edición reafirma el potencial turístico y cultural de Nuevo León”, declaró la funcionaria estatal.

En sus ediciones anteriores, Luztopía ha registrado una afluencia superior a los 250 mil asistentes por temporada.

El anuncio contó con la participación de figuras clave en el ámbito turístico y de gestión estatal, incluyendo a Federico Clariond Domene, presidente honorario de Luztopía y tesorero del Clúster de Turismo de Nuevo León; Anabel Mellado Garza, directora general y cofundadora de Luztopía; Bernardo Bichara Assad, presidente del Parque Fundidora; Jesús Guerrero Almaraz, presidente del Clúster de Turismo de Nuevo León y Arturo Cantú González, Director de Turismo de Monterrey.

De acuerdo con los organizadores, Luztopía 2025 iniciará sus actividades al público a partir del 19 de noviembre en el Parque Fundidora, ofreciendo una variada propuesta de atracciones temáticas, zonas de oferta gastronómica y espectáculos, con el objetivo de proporcionar una vivencia inigualable durante la temporada decembrina