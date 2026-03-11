Regresa la ruta 71 a Guadalupe tras años de solicitudes vecinales

El alcalde Héctor García informó que la reactivación responde a una queja constante por parte de vecinos que se vieron afectados por la desaparición de la ruta

Luego de varios años de solicitudes por parte de habitantes del sector Tres Caminos en el municipio de Guadalupe, la ruta 71 regresó a operar ahora con nuevas unidades.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, informó que la reactivación responde a una queja constante por parte de vecinos que se vieron afectados por la desaparición de la ruta durante la administración estatal pasada.

“Había una queja recurrente de que al término de la administración pasada se desapareció una ruta importante. Su población son adultos mayores en su mayoría y era complejo para ellos. Hoy se retoma la ruta 71 que mucha gente nos pidió muchos años”, señaló el alcalde.

La ruta, conocida anteriormente como 71 Tres Caminos-Centro beneficiaba a más de 143 mil habitantes de las colonias como Tres Caminos y Cerro de la Silla, quienes ahora podrán llegar hasta Félix U. Gómez, punto donde podrán realizar transbordos hacía dos líneas del Metro para llegar al centro de Monterrey.

La entrega de las nuevas unidades se realizó en el estacionamiento del Estadio BBVA, donde también se presentó la instalación de nuevos parabuses para mejorar la espera de los usuarios.

El evento fue encabezado por el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, acompañado por Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León; el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal; y el director de Metrorrey, Abraham Vargas.

“Aquí trabajamos para la gente de Nuevo León. Nos estaban pidiendo estos parabuses que, además de cubrir del sol, están estructurados de una manera que, con la reestructura de los camiones, los GPS y la mejora de las frecuencias, en un futuro también buscar que no haya tantas filas”, expresó García Sepúlveda.