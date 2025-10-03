Regresa joven letrero que se llevó de local de elotes

Tras ser evidenciado en redes sociales luego de vandalizar un negocio, el joven responsable de los hechos devolvió el letrero que se había llevado

Tras la denuncia de un robo y vandalización de un letrero de un local de elotes ubicado en Pasaje Tec, al sur de Monterrey, este fue regresado a los dueños por el joven que fue evidenciado realizando los actos en el video de una cámara de seguridad.

Los hechos iniciales fueron denunciados mediante redes sociales en donde fue publicado el video de una cámara de vigilancia, en el que se observa cómo un grupo de jóvenes, los cuales caminaban por el lugar, observaron un letrero poco caído de un local, a lo que uno de ellos comenzó a estirarlo hasta quitarlo, para posteriormente retirarse con él.

Fue un día después que el joven llegó al lugar a entregar el letrero, reconociendo su error y disculpándose con la dueña de este negocio de elotes, esta situación fue compartida por ella misma en un post de redes sociales donde agradece a la persona por regresar el letrero y a su vez, reconoce su valor de haber dado la cara tras lo sucedido.