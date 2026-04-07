Regresa energía eléctrica en colonia 10 de marzo tras protesta

Tras dos días sin energía eléctrica vecinos de las colonias Rubén Jaramillo y 10 de marzo en Monterrey, decidieron bloquear la avenida Venustiano Carranza.
Reportándolo a las cámaras de Info 7, ante el reporte personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió a la zona, dando solución al problema.
Presuntamente la falla habría ocurrido en los transformadores, los cuales fueron cambiados, regresando la energía a las colonias.
Sin embargo, vecinos informaron que esta problemática afectó su economía con el desperdicio de comida y medicamentos como insulina.