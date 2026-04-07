Regresa energía eléctrica en colonia 10 de marzo tras protesta

Previamente, las cámaras de INFO7 captaron el bloqueo de los vecinos en la avenida Venustiano Carranza por ausencia del servicio desde hace dos días.

Tras dos días sin energía eléctrica vecinos de las colonias Rubén Jaramillo y 10 de marzo en Monterrey, decidieron bloquear la avenida Venustiano Carranza.

Reportándolo a las cámaras de Info 7, ante el reporte personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió a la zona, dando solución al problema.

Presuntamente la falla habría ocurrido en los transformadores, los cuales fueron cambiados, regresando la energía a las colonias.

Sin embargo, vecinos informaron que esta problemática afectó su economía con el desperdicio de comida y medicamentos como insulina.