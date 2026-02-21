Regresa de jugar futbol y muere tras volcadura en Guadalupe

El fatal accidente ocurrió la madrugada del viernes, cuando el conductor perdió el control del vehículo al tomar una curva a la altura de la colonia Dos Ríos

Lo que comenzó como el regreso a casa tras disputar un partido de futbol terminó en tragedia, luego de que un joven de 19 años muriera al volcar el automóvil en el que viajaba por la avenida Maestro Israel Cavazos, en el municipio de Guadalupe.

El fatal accidente ocurrió la madrugada del viernes, cuando el conductor perdió el control del vehículo al tomar una curva a la altura de la colonia Dos Ríos, metros después del panteón Monte de los Olivos.

El auto se impactó contra el barandal lateral y posteriormente terminó volcado.

Rápidamente acudieron sus amistades, quienes notificaron a las autoridades del accidente vial.

Tras la llegada de las autoridades de protección civil de Guadalupe, se reportó que el joven identificado como William Natanael, quien proyectado varios metros fuera del vehículo tras el impacto, lo que hace presumir que no portaba el cinturón de seguridad al momento del choque. Paramédicos de Cruz Roja confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales al ser valorado en el sitio.

En el automóvil también viajaba un menor de 13 años identificado como Jorge Alberto, quien resultó con diversas laceraciones y fue trasladado a la clínica 21 del IMSS para su atención médica.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Guadalupe, quienes realizaron labores de apoyo y aseguramiento del área, en coordinación con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, mientras autoridades ministeriales se llevaban a cabo las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.