Regresa 'Caballero en el Camino' para apoyar en carreteras de NL

Por: Esmeralda Valdez

27 Noviembre 2025, 14:24

Gerardo Escamilla, explicó que ahora los conductores podrán pedir escolta o integrarse a operativos carrusel llamando directamente al 911

Para reforzar la seguridad en las carreteras del estado, Fuerza Civil anunció que volverá a operar el programa “Caballero en el Camino”.

El titular de la corporación, Gerardo Escamilla, explicó que ahora los conductores podrán pedir escolta o integrarse a operativos carrusel llamando directamente al 911. Esto permitirá que los viajeros se unan a recorridos seguros o reciban apoyo.

Escamilla señaló que el relanzamiento del programa es posible gracias al refuerzo reciente de la División Caminos, en donde 200 nuevos policías se sumaron a la corporación y 100 patrullas Police Interceptor ya están en operación para cubrir rutas principales y tramos rurales.

El programa ofrecerá:
•Asistencia vial
•Orientación en carretera
•Presencia policial constante

Y arrancará de forma gradual en los próximos días.

El jefe de Fuerza Civil también se refirió a la alerta del Consulado de Estados Unidos sobre reportes de robos en la carretera Monterrey–Nuevo Laredo (85D). Dijo que aunque sí hay casos, la mayoría ocurre fuera de Nuevo León, y que ya trabajan junto con la Guardia Nacional y autoridades federales para reforzar la seguridad en esa vía.

Escamilla recomendó a los viajeros optar por la carretera a Colombia, que permite llegar a Estados Unidos sin salir del estado y con mejores condiciones de seguridad.

