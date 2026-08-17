Regresa a prisión presunta defraudadora de boletos de avión

La presunta estafadora sumaba resguardo domiciliario, pero enfrenta al menos 21 denuncias por la venta de boletos de avión falsos.

Tras librar la prisión preventiva y permanecer en resguardo domiciliario, la mujer sospechosa de ofrecer fraudulentamente boletos de avión más baratos que el precio comercial fue internada nuevamente en un centro penitenciario.

En mayo, Diana “N”, de 38 años, ingresó como medida cautelar al Cereso femenil luego de quedar vinculada a proceso por una denuncia de fraude.

Su defensa, sin embargo, interpuso un amparo que le permitió llevar el proceso penal desde su domicilio.

Ahora, el pasado jueves 13 de agosto, al ejecutársele una nueva orden de aprehensión por otro caso similar, la presunta estafadora regresó al centro de reinserción social.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la mujer es mencionada en al menos 21 denuncias por el delito de fraude.

Las indagatorias sugieren que ofrecía pasajes a un costo menor que el ofertado en sitios oficiales, y que pedía los pagos mediante transferencias electrónicas.

Una vez que las víctimas concretaban los depósitos, Diana dejaba de contestar y jamás entregaba los boletos prometidos.

A través de una ficha informativa, la autoridad refirió que la cifra real de afectados podría rondar los 300, según las indagatorias.

Y es que versiones de personas defraudadas apuntan a que la presunta delincuente operaba no solamente en México, sino en otros países a través de las redes sociales.