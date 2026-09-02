Reglamentarán en septiembre uso de celulares en escuelas

Juan Paura, titular de Educación estatal, explicó que el uso de esta tecnología dentro de las aulas debe normarse y quedar establecido a modo de regla

En este mes de septiembre, las autoridades educativas reglamentarán el uso de los teléfonos celulares y demás dispositivos móviles dentro de los planteles de educación básica.

El secretario de Educación, Juan Paura, explicó que el uso de esa tecnología dentro de las aulas por parte de los menores que cursan preescolar, primaria y secundaria debe normarse y quedar establecida a modo de regla.

Durante la conferencia de prensa "Nuevo León Informa", en el Palacio de Gobierno, el funcionario estatal dijo que esperan recibir en próximos días la recomendación del gobierno federal.

Aclaró que una vez que se reciba la sugerencia o recomendaciones, en la entidad se le podrán hacer ajustes.

Luego, la propuesta será llevada a las juntas del Consejo Técnico Escolar.

Paura García dio detalles de los alcances de la reglamentación.

"Se va a decidir si llevar o no llevar (el celular y tableta al aula)… utilizar o no utilizar los dispositivos digitales en los planteles", dijo.

Recordó que la nueva Ley de Educación ya limita su uso dentro de los planteles, cuando no se usa con fines educativos.

Sin embargo, dijo, el caso amerita una reglamentación específica.

El artículo 52 de la nueva Ley de Educación en la entidad estipula, acerca del uso de los dispositivos móviles en las aulas, que "se limitará el uso de teléfonos móviles a las escuelas de nivel básico y medio superior, así como tabletas, computadoras y demás dispositivos electrónicos, cuya finalidad será diferente a la de los fines educativos”.

La nueva ley aclara que esos dispositivos móviles dentro de los salones de clase "podrán ser utilizados únicamente cuando haya autorización expresa por parte del personal docente en actividades pedagógicas específicas y conforme a las circunstancias”.