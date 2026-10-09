Registro dañado de CFE provoca caos vial en Miguel Alemán

El desperfecto se ubica en la curva de Miguel Alemán y habría sido causado por las lluvias recientes y el paso de vehículos.

Un registro dañado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó la reducción de un carril y complicaciones viales sobre la avenida Miguel Alemán, a la altura de la colonia Lindavista, en Guadalupe.

El desperfecto se localiza en uno de los puntos conocidos como la curva de Miguel Alemán y, de acuerdo con reportes, habría resultado afectado por las lluvias recientes y el constante paso de vehículos por la zona.

La situación se vuelve más complicada debido a que este tramo ya presenta una reducción de carriles por los trabajos de construcción de la Línea 6 del Metro, por lo que la afectación en el registro generó un importante cuello de botella.

Las filas de vehículos se extendieron por varios kilómetros sobre Miguel Alemán, alcanzando incluso sectores del municipio de San Nicolás de los Garza, lo que provocó retrasos para los automovilistas que circulan hacia Guadalupe y Monterrey.

Para advertir a los conductores sobre el desperfecto, fueron colocados trafitambos alrededor del registro y se delimitó parcialmente el área afectada.

Sin embargo, el desnivel representa un riesgo para los automovilistas, ya que al pasar sobre la zona podrían sufrir daños en los neumáticos o incluso perder el control de sus vehículos.

Ante esta situación, automovilistas hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para atender y reparar el registro a la brevedad, con el objetivo de evitar un accidente y reducir las afectaciones viales que se mantienen en este punto de la avenida Miguel Alemán.