De acuerdo con locatarios, en el sitio había un pozo de mayores dimensiones que fue intervenido para taparlo; sin embargo, los trabajos quedaron inconclusos

Un registro abierto y restos de pavimento mantienen obstruido uno de los dos carriles de la lateral de la avenida Eugenio Garza Sada, casi en su cruce con Alfonso Reyes, en la colonia Contry, en Monterrey.

La situación complica la circulación y provoca tráfico para los automovilistas que transitan por la zona.

Locatarios señalan que los trabajos quedaron inconclusos

De acuerdo con locatarios, en el sitio había un pozo de mayores dimensiones que fue intervenido para taparlo; sin embargo, los trabajos quedaron inconclusos y dejaron escombros y partes del pavimento sobre la vialidad.

Registro abierto representa un riesgo

Además, el registro permanece abierto, por lo que representa un riesgo para peatones y conductores.