Registro abierto mantiene en alerta a peatones de Colón

El registro de gran tamaño cuenta con aproximadamente un metro y medio de profundidad y está ubicado metros antes de su cruce con la avenida Cuauhtémoc

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Un registro de telefonía abierto se ha vuelto una problemática constante para transeúntes de la avenida Colón en el centro de Monterrey.

Pues el registro de gran tamaño cuenta con aproximadamente un metro y medio de profundidad, ubicado metros antes de su cruce con la avenida Cuauhtémoc; no se encuentra señalizado, únicamente tapado con una madera, la cual es muy delgada y en ocasiones se encuentra fuera del lugar.

A través del reporte ciudadano de Info 7 se reportó que el pasado domingo una mujer en compañía de su hija se encontrarían realizando algunas compras cuando la menor cayó dentro del registro, al no observar el agujero.

Su madre alcanzó a tomarla del brazo, evitando que tuviera alguna lesión de consideración.

Ante esto se pide la atención de las autoridades correspondientes, pues el lugar es de constante paso de personas, quienes descienden del metro o esperan el camión de ruta, corriendo el riesgo de que a temprana hora o por la noche la falta de luz pueda llevar a caer o bien alguna distracción, causando daños graves.