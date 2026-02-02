Registran incendio de tráiler al interior de predio en Guadalupe

Por: Esmeralda Valdez 01 Febrero 2026, 17:46 Compartir

Protección Civil de Guadalupe, así como personal del Patronato de Bomberos de Guadalupe, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar la situación.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron el reporte de un incendio de vehículo tipo tráiler al interior de un predio de unidades de carga ubicada en el municipio de Guadalupe. ¿Dónde ocurrió el incendio del tráiler en Guadalupe? El siniestro ocurrió en el domicilio marcado con el número 100 de la calle Rancho Alegre, en la colonia Los Lermas, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia al lugar. ¿Qué corporaciones atendieron la emergencia? De acuerdo con el reporte inicial, al sitio acudió una unidad de Protección Civil de Nuevo León, encontrándose ya en el área elementos de Protección Civil de Guadalupe, así como personal del Patronato de Bomberos de Guadalupe, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar la situación. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, mientras las labores de atención continúan.