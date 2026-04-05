Registran cuatro días consecutivos de rescates a senderistas

Autoridades reiteraron el llamado a quienes realizan senderismo a planificar sus recorridos con el fin de prevenir situaciones de riesgo

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Desde el domingo 29 de marzo hasta el 1 de abril del presente año, se han registrado al menos cuatro rescates a senderistas, tres de ellos en el Cerro de la Silla, lo que ha provocado el llamado de las autoridades a la población para reforzar las precauciones al realizar esta actividad.

El primer caso se registró el 29 de marzo en el Cerro del Topo Chico, en el municipio de Escobedo, donde dos menores de edad se extraviaron mientras descendían.

El reporte, movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León y al helicóptero de la corporación. Tras un operativo de búsqueda, ambos fueron localizados sanos y salvos.

Un día después, el 30 de marzo, rescatistas atendieron a un joven de 18 años en el Cerro de la Silla, específicamente en el Pico Sur, en Monterrey.

El senderista quedó atrapado en una zona escarpada sin poder avanzar ni descender, por lo que fue necesario un rescate aéreo. Mediante maniobras con línea larga desde un helicóptero, lograron extraerlo con éxito; posteriormente fue valorado y se determinó que solo presentaba agotamiento.

Para el 31 de marzo, nuevamente el Cerro de la Silla fue escenario de un operativo, esta vez en el municipio de Guadalupe.

Un hombre de 28 años fue reportado como extraviado y con signos de deshidratación tras intentar avanzar del Pico Antenas hacia el Pico Norte.

El senderista, identificado como Miguel Ángel López Gutiérrez, también sufrió una caída que complicó su desplazamiento. Tras varias horas de labores, fue localizado consciente y estable, y decidió retirarse por sus propios medios.

Finalmente, la tarde del 1 de abril, tres jóvenes fueron rescatados en la parte alta del Pico Norte del Cerro de la Silla, en Guadalupe, luego de extraviarse durante su recorrido.

De acuerdo con Protección Civil, los senderistas, dos hombres de 20 años y una mujer de 19, no llevaban suficiente agua, por lo que presentaban deshidratación. Tras ser localizados, recibieron hidratación y recomendaciones antes de descender sin complicaciones.

Ante esta serie de incidentes, las autoridades reiteraron el llamado a quienes realizan senderismo a planificar sus recorridos, llevar suficiente agua, evitar ascensos en condiciones adversas y notificar a familiares sobre sus rutas, con el fin de prevenir situaciones de riesgo.