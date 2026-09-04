Registran caída en mortalidad por cáncer, maternidad e infartos

La secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, presentó reducciones importantes en mortalidad en los últimos cinco años

Las tasas de mortalidad por diversas enfermedades y causas registraron una reducción en Nuevo León durante los últimos cinco años, de acuerdo con cifras presentadas por la secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín.

El mayor descenso se reportó en la mortalidad por cáncer infantil, entre menores de 18 años, indicador que ha disminuido de manera importante desde 2022.

En ese año, la tasa de mortalidad se ubicó en 5.61, con un total de 104 defunciones. Para 2025, el indicador bajó a 2.43, con 49 muertes registradas, lo que representa una disminución de poco más del 50 por ciento.

Marroquín atribuyó parte de estos resultados a la implementación del programa Cobertura del Cáncer Infantil, puesto en marcha en enero de 2022 y que, hasta la fecha, acumula cerca de 90 mil atenciones y 371 mil 347 cédulas de detección.

Actualmente, el programa tiene registrados 642 pacientes con diagnóstico de algún tipo de cáncer. “642 pacientes con diagnóstico de cáncer de cualquier tipo, puede ser leucemia, puede ser cáncer en huesos, puede ser cáncer en el cerebro, que lamentablemente enfrentan un padecimiento tan difícil, tan doloroso para las familias”, dijo la secretaria.

La mortalidad por cáncer de mama también presentó una reducción durante el periodo, aunque en 2025 se registró un ligero repunte. En 2020, la tasa de mortalidad era de 27.9 por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años.

El indicador descendió gradualmente hasta llegar a 23.7 en 2024, pero durante 2025 aumentó a 24.4.

Pese al incremento registrado el último año, la secretaria de Salud destacó que el indicador se mantiene por debajo del registrado en 2020.

“Es una de las cifras más bajas en la historia. Llegamos con una tasa de mortalidad de 27.9 por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años y estamos en 24.4 por cada 100 mil mujeres, entonces estamos en esta reducción significativa”, dijo De la Rosa Marroquín.

Estos resultados se dan en el marco del programa Cobertura Universal contra el Cáncer de Mama, habilitado desde abril de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas, el programa ha beneficiado a dos mil 15 mujeres, ha otorgado 38 mil 393 atenciones y ha realizado 65 mil 556 mamografías. Además, se han efectuado mil 671 cirugías y 299 reconstrucciones.

Otro de los indicadores que mostró una reducción significativa fue la razón de mortalidad materna.

En 2021, la tasa se ubicaba en 55.10 por cada 100 mil nacimientos estimados, mientras que para 2025 descendió a 19.60.

La reducción también se reflejó en las muertes relacionadas con infartos. La tasa de mortalidad pasó de 50 a 13.9 por cada 100 mil habitantes.