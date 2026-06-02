Registran baja de hasta 35% en precios de la canasta básica

Varios compradores que acudieron al centro de Monterrey para surtir su depensa, decidieron aprovechar la disminución de precios.

Productos de la canasta básica registran una disminución promedio cercana al 35% en sus precios, en comparación con los niveles más altos observados en enero de este año.

De acuerdo con un comparativo de precios, artículos como tomate, papa, limón, cebolla, tomatillo, aguacate, arroz, chile y huevo muestran reducciones significativas respecto al arranque del año, cuando la estacionalidad elevaron los costos para las familias.

La mayor baja se registra en el tomatillo, con una reducción superior al 70%, seguido de la cebolla, que presenta una caída del 50 %. En tanto, productos como tomate y limón reflejan ajustes a la baja cercanos al 37%, mientras que el aguacate muestra una disminución moderada de poco más del 20%.

Otros insumos básicos como el arroz y la papa reportan reducciones que rondan entre el 25 y 28%, mientras que el chile se mantiene como uno de los productos con menor variación, con una baja aproximada del 14%.

En el caso del huevo, el costo de dos tapas también presenta una reducción cercana al 29% en comparación con los precios más altos registrados a inicios de año, lo que representa un alivio parcial para el gasto familiar.

Así lo hicieron ver varios compradores quienes acudieron a un mercado local, en el centro de Monterrey y decidieron aprovechar la disminución de precios.

“Me parece bien, ahorita está bien, está barato”, señaló la señora Margarita, quien acudió al mercado para comprar los productos en menor precios.