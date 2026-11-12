Registran abandono en 60% de los parques de San Nicolás

Vecinos de San Nicolás cuestionan que los $200 millones reportados por Daniel Carrillo no se reflejen en espacios recreativos para las familias

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En sus redes sociales, el alcalde de San Nicolás, el panista Daniel Carrillo, suele insistir en que “los mejores parques son los de San Nico”.

Sin embargo, esa afirmación contrasta con la realidad, pues hasta el 60% de los parques visitados se encuentra en condiciones de abandono, según constató un recorrido realizado por Info 7 en 10 colonias del municipio.

De 20 parques inspeccionados, 12 presentan algún grado de deterioro, situación que mantiene molestos a vecinos y menores de edad que carecen de espacios dignos para el esparcimiento y la práctica deportiva.

Según regidores de oposición, el alcalde ha reportado una inversión de 200 millones de pesos en rehabilitación y mantenimiento de parques, monto que representa cerca del 7% del Presupuesto de Egresos de San Nicolás, que este año asciende a 3,003 millones 672,938 pesos.

Bancas destruidas, juegos infantiles desvencijados y oxidados, basura acumulada, montones de tierra y hierba de más de un metro de altura son el común denominador en gran parte de los parques recorridos.

Vecinos consultados denunciaron que el abandono de estos espacios se mantiene desde hace meses e incluso años.

Parques presentan deterioro en distintas colonias

Uno de los casos más críticos se localiza en la colonia Constituyentes de Querétaro. En la plaza ubicada entre las calles Fernando Vizcaíno y Rafael Martínez, las áreas recreativas lucen cubiertas de basura y sillones abandonados.

Los aparatos para ejercicio al aire libre están prácticamente inservibles, mientras que los juegos infantiles presentan óxido y acumulación de desechos, lo que representa un riesgo para quienes intenten utilizarlos. Además, el área carece de césped.

La situación se repite en Floridos Bosques del Nogalar, donde en el parque ubicado en el cruce de las calles Chihuahua y Sinaloa, vecinos y niños conviven diariamente entre basura.

“El parque es inseguro para los niños, principalmente por cuestiones de salud, porque jugar en estas condiciones no les beneficia en nada”, comentó una vecina preocupada por el deterioro del lugar.

En el cruce de Basalto y Caliza, en la colonia Parques de la Talaverna, la maleza supera el metro de altura, lo que impide utilizar las áreas verdes y propicia la proliferación de mosquitos.

El descuido en el mantenimiento también alcanza al Fraccionamiento Unidad Laboral Segundo Sector y a las colonias Valle del Mezquital y Prados del Nogalar, donde la basura se encuentra dispersa en distintas áreas verdes.

Asimismo, en la colonia Peña Guerra, sobre la calle Raúl Murrieta, lo que debería ser un espacio seguro para el juego infantil alberga montículos de tierra y escombro que representan un riesgo para los visitantes.

También se visitaron las colonias Blas Chumacero, Valle del Mezquital y Jardines del Mezquital, donde se localizaron parques en condiciones similares.

Un vecino de la colonia Blas Chumacero expresó su inconformidad al señalar que el parque ubicado en el cruce de Herreros y Barrenderos sólo recibe mantenimiento cuando el alcalde tiene programada una visita al sector.

“Por ejemplo, cuando viene el alcalde y ocupa el voto de la gente, limpian un día antes. Yo digo que para que la gente no tenga tema de qué hablar. Solamente cuando viene el alcalde limpian las plazas”, afirmó.

El pasado 20 de febrero, el alcalde panista Daniel Carrillo entregó trabajos de rehabilitación en la colonia Hacienda Los Morales, donde aseguró que San Nicolás cuenta con los mejores espacios públicos de este tipo.

“Los mejores parques son de San Nico. Una más, ahora en Hacienda Los Morales 3. ¡A divertirse y a cuidarlo, familias!”, publicó.

‘Problema de toda la vida’

En la colonia Floridos Bosques del Nogalar, una vecina manifestó su preocupación por los riesgos para la salud que implica que los menores jueguen rodeados de basura en la plaza ubicada entre las calles Sinaloa y Chihuahua.

“Es incómodo porque vienen a jugar y alrededor hay basura. También los juegos están sucios; de hecho, los columpios están oxidados. Si llegan a cortarse, podría ocurrir algo más grave”, advirtió.

Para una vecina de la colonia Constituyentes de Querétaro, el abandono del parque ubicado entre Fernando Vizcaíno y Rafael Martínez no es reciente, sino un problema de toda la vida.

Incluso cuestionó la utilidad de las rehabilitaciones realizadas, al señalar que algunos aparatos instalados para hacer ejercicio nunca funcionaron.

“Pusieron esos aparatos para hacer ejercicio, pero nunca sirvieron para nada”, expresó.

Ven sobreprecio en rehabilitación

De acuerdo con regidores de oposición, el alcalde Daniel Carrillo les ha informado que durante su administración se han invertido 200 millones de pesos en la rehabilitación de parques, pero aseguran que “eso no se ve”.

Como ejemplo, ediles de Movimiento Ciudadano exhibieron el pasado 22 de septiembre el caso del parque de la colonia Los Naranjos, donde la administración municipal reportó inicialmente una inversión de 2 millones 473,348 pesos para su remodelación.

Sin embargo, el costo final ascendió a 4 millones 034,962 pesos, un incremento de 63%, y aun así el espacio presentaba condiciones de abandono.