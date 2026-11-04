Registran a mujeres para la tarjeta Ayudamos en Monterrey

Además, recordó que a partir de este mes de noviembre la tarjeta servirá para utilizar el metro, transmetro y transporte urbano de forma gratuita

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Con el fin de continuar ayudando a las mujeres de Nuevo León, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Guadalupe Arratia Cruz, encabezó el registro y entrega de papelería de mujeres del municipio de Monterrey.



El evento de Ayudamos de cerca se llevó a cabo en el Macrocentro San Bernabé, donde decenas de mujeres se dieron cita para entregar la papelería correspondiente para ser poseedoras de la tarjeta Ayudamos a las mujeres, integrándose así a las ya 121 mil entregadas.



“Hoy esperamos recibir a más de 10,000 mujeres, de hecho, ahorita ya formadas hay 8000. Queremos darle agilidad; es un proceso muy rápido, pero importante porque con estas brigadas ayudamos de cerca, indispensable según la operación, para poder escribir a las mujeres en dos programas esenciales: programas, jefas de familia, y el programa Impulsa Cuidadoras.”



Félix Guadalupe Arratia Cruz, señaló que con estas 10 mil mujeres más se logra llegar cada vez más cerca a la meta de 200 mil tarjetas entregadas.



Recordó que este programa nació en el municipio de Juárez, y ahora llega al gobierno estatal saldando una deuda histórica con las mujeres.



Además, recordó que a partir de este mes de noviembre la tarjeta servirá para utilizar el metro, Transmetro y transporte urbano de forma gratuita.



Por su parte, el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta Fregoso, mencionó que las secretarías continúan trabajando en sinergia para dar la mejor respuesta a quienes lo necesitan, como lo es la zona norte de Monterrey.



“Desde el gobierno del Estado hacemos lo que nos toca y también un extra de lo que nos toca, y eso es estar cerquita de ustedes. Hemos buscado el atenderlos, hemos buscado el tocar sus puertas, estar en sus colonias y el poder siempre ayudarlas y ayudarlos. Los apoyos sociales que tiene el gobierno del Estado, no son más que una forma de agradecerle a las mujeres de Nuevo León.”



Finalmente, brindó su número para aquellos quienes cuenten con alguna problemática en su cuadra, pueden comunicarse a través de su WhatsApp 8111859170, donde les dará la atención.