Registra Operativo Panteones 350 mil visitantes en Nuevo León

Protección Civil atendió a cuatro personas lesionadas por caídas a tumbas y a una más por deshidratación durante las celebraciones del Día de Muertos

Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, Protección Civil Nuevo León concluyó las acciones correspondientes al Operativo Panteones 2026, implementado del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre, mediante el despliegue de personal operativo y unidades de emergencia en los diferentes municipios del estado.

Durante los tres días de actividades, los elementos mantuvieron presencia en los distintos panteones de la entidad, realizando recorridos de supervisión, vigilancia y prevención, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las familias y visitantes que acudieron a estos espacios para recordar y honrar a sus seres queridos.

Realizan recorridos preventivos en panteones

Como parte del operativo, se realizaron las siguientes acciones:

Recorridos preventivos al interior y exterior de los panteones.

Supervisión de accesos, pasillos y áreas de mayor concentración de personas.

Identificación y prevención de posibles situaciones de riesgo.

Presencia operativa para brindar atención inmediata ante cualquier emergencia.

Vigilancia de las condiciones de seguridad durante las jornadas de mayor afluencia.

Coordinación y comunicación permanente con las áreas de Protección Civil de los 51 municipios del estado.

Acuden 350 mil personas a panteones de Nuevo León

Durante el desarrollo del operativo, se registró una afluencia acumulada de 350,000 visitantes en los panteones del estado.

Como parte de las incidencias atendidas, se reportaron cuatro personas lesionadas por caídas a tumbas y una más con cuadro de deshidratación.

Concluye operativo con saldo blanco

Al cierre del operativo, las actividades concluyeron con un saldo blanco sin incidentes de gravedad, destacando las labores preventivas, la presencia operativa y la atención oportuna brindada a los visitantes.