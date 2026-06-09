Registra Nuevo León segundo caso de miasis por gusano barrenador

El estado llegó a 266 casos en animales acumulados, de los cuales 79 están activos, por lo que las recomendaciones continúan.

Un segundo caso de miasis en humano por gusano barrenador en Nuevo León, fue confirmado por la secretaria federal de salud federal.



Fue a través del boletín epidemiológico que se revelo que en la semana 21, se registraron 26 nuevos casos en México, uno de ellos en Nuevo León.



Sumando así a nivel nacional 397 casos confirmados de gusano barrenador en humanos.



De acuerdo con el informe de la Dirección General de Epidemiología, se detectaron:

10 casos de miasis en humano por gusano barrenador en Oaxaca

3 en Chiapas

3 en San Luis Potosí

2 en Morelos

2 en Tabasco

2 en Veracruz

1 en Hidalgo

1 en Jalisco

1 Nuevo León

1 Querétaro

Chiapas se mantiene como primer lugar en contagios con 137 casos, Veracruz segundo con 66, y ahora Oaxaca tercero con 36, esto a corte al 5 de junio.



Yucatán es cuarto lugar con 33, Guerrero quinto con 23, Puebla sexto con 19, Quintana Roo séptimo con 18, San Luis Potosí en noveno con 13, y Tabasco décimo con 11.



Por debajo aparecen Campeche e Hidalgo con 10 casos, el Estado de México con 4, Morelos y Querétaro con 3, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nuevo León con 2, y la Ciudad de México, Colima y Tamaulipas con uno.



Un total de dos personas han perdido la vida a causa de la miasis por gusano barrenador:



1 en Oaxaca

Y otra en Yucatán

Nuevo León llegó a 266 casos en animales acumulados, de los cuales 79 están activos, por lo que las recomendaciones continúan.



Ya sea en ganado, mascotas de compañía o en humanos.

