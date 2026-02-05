Registra Nuevo León ocho casos de sarampión en lo que va del 2026

La Secretaría de Salud dio a conocer la situación epidemiológica de México de acuerdo con la distribución de casos probables y confirmados por semana

Nuevo León tiene el octavo caso confirmado de sarampión en lo que va de este 2026, sumando 10 casos desde que comenzó el brote en el país.

La Secretaría de Salud dio a conocer la situación epidemiológica de México de acuerdo con la distribución de casos probables y confirmados de sarampión por semana.

Al día 3 de febrero se reportaron 8,332 casos acumulados de sarampión; y en 24

En las últimas horas se reportaron 44 casos.

En Nuevo León se reportan 67 casos probables acumulados, con solamente 8 casos confirmados y ninguna muerte en lo que va del 2026.

Estados con más casos

Los estados con más casos de sarampión entre el 2025-2026 son Chihuahua y Jalisco, con 4,501 casos y 1,776 casos, respectivamente.

El estado de Michoacán es donde se registró la primera muerte por sarampión en este 2026.

Grupos más vulnerables

El grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años (1,257 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (1,009 casos) y el de 25 a 29 años (908 casos).

En cuanto a la tasa de incidencia, el grupo de edad de menores de un año reportó la más elevada con 48.32 casos por cada 100,000 habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 14.67 y 9.53 respectivamente.

El primer caso confirmado de sarampión se notificó en la semana epidemiológica (SE) 5 del año 2025. Con información preliminar

al día de hoy, en la SE 04 del 2026 se han notificado 1,391 casos probables de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) y 442 confirmados; en la SE 05 del 2026 se han acumulado 52 casos probables de EFE.