Registra NL otro caso de gusano barrenador, ahora en Montemorelos

Autoridades federales y estatales investigan un nuevo caso de gusano barrenador detectado en ganado procedente de Chiapas

Por segunda vez en semanas recientes, autoridades sanitarias confirmaron la presencia de un nuevo caso de gusano barrenador en Nuevo León, esta vez en el municipio de Montemorelos, lo que mantiene en alerta al sector ganadero estatal.

El hallazgo se habría producido en un embarque de dos jaulas provenientes de Chiapas, con aproximadamente 200 cabezas de ganado, de las cuales al menos una resultó infectada.

El caso fue detectado en empresa de carne

De acuerdo con información extraoficial, el caso se identificó en las instalaciones de la empresa Denes, dedicada a la producción y distribución de carne de res.

Aunque el tema ha sido manejado con hermetismo por las autoridades, se confirmó que tanto el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) como el Comité Estatal de Fomento, Sanidad y Movilización Pecuaria (CEFOSAMP) ya intervienen para contener el brote y rastrear posibles contagios.

El Protocolo reforzado contra el #GBG de @Agricultura_mex demostró nuevamente su eficacia 💪 al interceptar un caso en Montemorelos, NL.

👨🔬 Técnicos del @Senasica detectaron larvas muertas e intoxicadas en un animal que recibió tratamiento en el sur del país. #SenasicaActúa pic.twitter.com/OcHcT67wkK — Senasica (@SENASICA) October 6, 2025

Segundo caso en menos de un mes en Nuevo León

Este nuevo hallazgo se suma al registrado el 21 de septiembre pasado en Sabinas Hidalgo, donde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) alertó sobre un foco de gusano barrenador a menos de 112 kilómetros de la frontera con Texas.

El caso de Sabinas Hidalgo fue considerado por las autoridades estadounidenses como “la detección más septentrional del brote actual”, lo que representa una amenaza directa para la industria ganadera de ambos países.

“Sabinas Hidalgo está cerca de la carretera principal que une Monterrey con Laredo, una de las vías comerciales más transitadas del mundo”, señaló el USDA en su comunicado.

Ganaderos piden frenar traslado de animales

Productores locales advirtieron que los casos podrían continuar, debido a que Nuevo León sigue permitiendo el traslado de ganado desde otros estados, a diferencia de regiones como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, que mantienen restricciones sanitarias más estrictas.

Especialistas del sector consideran que la suspensión temporal de traslados sería la medida más efectiva para evitar nuevos brotes y proteger la industria pecuaria del estado, una de las más dinámicas del norte del país.