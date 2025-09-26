Registra Linares sismo de magnitud 3.7 en la escala de Richter

El reporte que da a conocer el Sistema sismológico Nacional refiere que el epicentro del temblor fue a 72 km al suroeste de Linares Nuevo León.

Un sismo se registró durante la madrugada de este juves al sur del estado justamente en el municipio de Linares.

El reporte que da a conocer el Sistema sismológico Nacional refiere que el temblor se registró alrededor de la 06:04:51 horas tiempo centro de México.

La magnitud que se registró del sismo es de 3.7 en la escala de Richter.

El epicentro fue a 72 km al suroeste de Linares Nuevo León.

La dirección de Protección Civil de Linares da a conocer que no se registraron daños al momento del temblor.

Las autoridades monitorean el sismo de 3.7 en la escala considerado de menor magnitud.