Registra Linares sismo de magnitud 3.7 en la escala de Richter

Un sismo se registró durante la madrugada de este juves al sur del estado justamente en el municipio de Linares.
El reporte que da a conocer el Sistema sismológico Nacional refiere que el temblor se registró alrededor de la 06:04:51 horas tiempo centro de México.
La magnitud que se registró del sismo es de 3.7 en la escala de Richter.
El epicentro fue a 72 km al suroeste de Linares Nuevo León.
La dirección de Protección Civil de Linares da a conocer que no se registraron daños al momento del temblor.
Las autoridades monitorean el sismo de 3.7 en la escala considerado de menor magnitud.