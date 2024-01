Registra INE filas en últimos días para tramitar credencial

A dos días de que venza el plazo para tramitar la credencial de elector, este sábado las largas filas se hicieron presentes en los módulos del INE, a los que acudieron cientos de personas para tramitar su credencial y así poder ejercer su voto en las próximas elecciones del 2 de junio.

Muchas personas, entre ellas Mario Horacio, a quien se le extravió su credencial y que desde las 6 de la mañana estuvo haciendo fila, se hicieron presentes en el módulo ubicado en la avenida Revolución para ser atendidos hasta después del medio día.

“... desde las 6, se me extravió la credencial y me acabo de dar cuenta que no la encuentro, valió la pena el frío, alcance la última fecha de hoy, tengo la 30", dijo Mario Horacio.

Con chamarras, gorras, bufandas, y chaquetas por las bajas temperaturas que se registran en la entidad, las personas hicieron largas en las inmediaciones de los diferentes módulos del INE.

“Seis horas aquí parado”, comentó otro usuario.

Hubo quienes llegaron con sus sillas plegables para hacer más cómoda la espera para ser atendidos.

Comentarios